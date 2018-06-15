Москва, 16 июня, 2018, 02:49 — ИА Регнум. Китайцы не остались в долгу у США: «тарифная коса» американского президента нашла на «китайский камень», 16 июня написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США. Противостояние

Комментируя новые китайские пошлины на 659 американские товаров, сенатор написал:

«Столкновение между орлом и драконом — США и Китаем (пока только торговое), которое предсказывали давно, началось».

«[Президент США Дональд] Трамп решился на торговую войну — [председатель КНР] Си [Цзиньпин] в долгу не останется. Американцам лучше пристегнуть ремни: тарифная коса Трампа нашла на китайский камень», — написал Пушков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июня Пекин ввел 25%-ю пошлину на 659 американских товаров — в качестве ответной меры на действия американской администрации.