Канзас-Сити, США, 16 июня, 2018, 02:23 — ИА Регнум. В Канзас-Сити (США) возле здания суда заключенный, завладев оружием, выстрелил в помощников шерифа, в результате перестрелки один помощник шерифа погиб, второй ранен. Об этом случае сообщило Associated Press.

Цитата из х/ф «Обыкновенное чудо». Реж. Марк Захаров. 1978. СССР Стрелок

По данным следствия, заключенный мог выхватить оружие у одного из помощников шерифа, когда его выводили из полицейского фургона, доставлявшего заключенного в суд. В ходе перестрелки заключенный также получил ранения и был доставлен в больницу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время перестрелки у стоматологической клиники в штате Колорадо пострадало четыре человека, среди которых двое детей.