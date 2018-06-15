Нью-Йорк, США, 16 июня, 2018, 02:15 — ИА Регнум. Компания Apple заключила договор с популярной в США телеведущей Опрой Уинфри для создания телепередач для платного видео-сервиса, сообщает The Wall Street Journal.

DonkeyHotey Опра Уинфри. Карикатура

Apple решили ввязаться в конкурентную борьбу с другими сервисами предоставления видеоконтента вроде гиганта рынка Netflix, поэтому стараются привлечь к работе наиболее известных и ценных телеведущих и продюсеров. О том, какую продукцию совместно выпустят Опра Уинфри и Apple, пока не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июня стало известно, что Netflix собираются выпустить третий сезон анимационного сериала Castlevania.