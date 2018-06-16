Красногорск, 16 июня, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Государство должно искать альтернативные источники пополнения пенсионного фонда вместо решения проблем за счёт граждан России через повышение пенсионного возраста. Об этом заявил заместитель председателя Московской областной думы Игорь Чистюхин («Справедливая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Более 90% россиян не поддерживают планы кабмина увеличить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Это и понятно: согласно данным Федеральной службы госстатистики, в 62 субъектах нашей страны мужчины не доживают до 65 лет, а в трех — до 60 лет. Таким образом, значительная часть граждан рискует вовсе не дожить до «счастливого» момента выхода на пенсию», — отметил Чистюхин.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день в России остаётся актуальной проблема трудоустройства пожилых людей. В том числе проблема неофициальной занятости россиян. Согласно статистике, теневой фонд оплаты труда превышает 10 трлн рублей. Это приводит к выпадению взносов из пенсионного фонда на сумму 2,2 трлн рублей ежегодно.

«Введение прогрессивной шкалы налогообложения всего лишь за счет 100 богатейших российских долларовых миллиардеров также позволило бы залатать все «дырки» в бюджете ПФ и не только. Вот где надо искать резервы для пополнения пенсионного фонда», — подчеркнул Чистюхин.

Зампред Мособлдумы добавил, что при реализации планов правительства по повышению пенсионного возраста, страна получит огромное количество безработных людей пожилого возраста, лишенных пенсий, и не способных поддерживать минимальный прожиточный уровень жизни. Кроме того, будет иметь место серьезное социальное напряжение в обществе, которое может проявиться в виде массовых уличных протестов.

«Сегодня нужно не антинародные законы принимать, а общество консолидировать, и искать способы легализации теневого рынка труда в стране, применять жесткие санкции к работодателям, использующим неофициальный труд, повышать доходы, в том числе, и пенсии наших пенсионеров», — заключил Чистюхин.

Добавим, фракция «Справедливая Россия» в Мособлдуме подготовила проект обращения к депутатам Госдумы РФ насчёт планов правительства по повышению пенсионного возраста в России. Рассмотрение предложения в Мособлдуме запланировано на заседании 21 июня.

Напомним, правительство РФ предлагает поднять пенсионный возраст в России для мужчин к 2028 году до 65 лет, для женщин к 2034 году — до 63 лет.

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