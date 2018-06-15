Москва, 16 июня, 2018, 02:18 — ИА Регнум. Смягчение пенсионной реформы может произойти ради минимизации возможных протестов в связи с повышением пенсионного возраста в России, пишет газета «Ведомости».

Николай Ярошенко. Голова старика

Информацию изданию предоставили неназванные источники, близкие к Кремлю. Судя по их данным, беспокойство вызвано данными, поступающими из регионов в управление президента по внутренней политике.

«По словам другого собеседника «Ведомостей», в зависимости от остроты реакции людей власти могут даже пойти на смягчение параметров реформы: возможно снижение предельной планки, до которой предполагается повысить пенсионный возраст, или увеличение переходного периода», — пишет издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пенсионный возраст в России собираются поднять: женщинам — до 63 лет, мужчинам — до 65. Комментируя эти планы, спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал что реформа повысит уровень жизни пенсионеров.