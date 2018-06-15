Лондон, 16 июня, 2018, 01:38 — ИА Регнум. Сеть фастфудов McDonald's планирует заменить пластиковые соломинки для напитков на бумажные в своих общепитах в Великобритании и Ирландии, сообщается в заявлении руководителя британского подразделения компании Пола Помроя.

Luca Mascaro Скамейка МакДональда

Сообщается, что данное решение продиктовано борьбой с загрязнением окружающей среды. Также этому решению поспособствовала экологическая политика Великобритании, где в скором времени планируют запретить пластиковые трубочки для напитков и ватные палочки с пластиковой основой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, британское издание Daily Mail отметило дешевизну фастфуда и пива в России как преимущества проведения ЧМ-2018 в России.