Челябинск, 16 июня, 2018, 01:56 — ИА Регнум. Прокуратура Челябинской области вмешалась и не позволила чиновникам оставить без жилья вдову участника Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Василий Максимов. Добредет ли (фрагмент) 1896

Поводом к вмешательству прокуратуры явились сообщения в СМИ о нарушениях прав жительницы Уйского муниципального района (Челябинская область). В 2015 году вдова ветерана войны снята с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий и не обеспечена жилищной субсидией. Решение приняла администрация Уйского муниципального района.

Чиновники сняли жительницу области с учета, поскольку она заключила договор купли-продажи принадлежащего ей на пра­ве собственности жилого дома в селе Ларино. Эти действия администрация района расценила как «умышленное ухудшение жилищных условий».

«Проверка показала, что изменение места жительства связано с преклонным 88-летним возрастом пенсионерки, необходимостью осуществления за ней постоянного посто­роннего ухода и невозможностью самостоятельного проживания ее в неблаго­устроенном доме с печным отоплением», — сообщили в прокуратуре.

По результатам проверки решение южноуральских чиновников признано неправомочным. Прокурор района успешно опротестовал его. Теперь данные женщины вернули в областной реестр ветеранов Великой Отечественной войны и членов семей погибших участников Великой Отечественной войны. Она снова может претендовать на субсидию на приобретение жилья.