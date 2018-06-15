Нью-Йорк, США, 16 июня, 2018, 01:30 — ИА Регнум. Американская певица Кристина Агилера спела несколько песен в метро Нью-Йорка в рамках шоу The Tonight Show с Джимми Фэллоном.

Nick Stepowyj Кристина Агилера

По замыслу автора шоу, певицу замаскировали при помощи очков и шляпы, однако после одной песни публика распознала знаменитую исполнительницу. После сеанса разоблачения концерт продолжился, толпа осталась довольна прошедшим концертом.

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