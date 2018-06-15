Тирасполь, 16 июня, 2018, 01:12 — ИА Регнум. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал недружественным шагом инициативу Молдавии, внесшей в ООН проект резолюции о «полном и безоговорочном» выводе российских войск, обеспечивающих мир в Приднестровье, передает ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Стачка». Реж. Сергей Эйзенштейн, Григорий Александров. 1924. СССР Провокаторы

В свою очередь замглавы МИД РФ Григорий Карасин сказал, что это «контрпродуктивная» и «провокационная» затея, которая помешает процессу молдавско-приднестровского урегулирования.

«Ничего более контрпродуктивного и провокационного придумать невозможно», — приводит слова Карасина «Интерфакс». Замминистра считает, что эта инициатива «только обостряет эмоции и мешает спокойному развитию процесса урегулирования приднестровской проблемы».

Рассмотрение антироссийской инициативы Молдавии на Генассамблее ООН назначено на 22 июня. В прошлом году Молдавия уже пробовала продвинуть в ООН подобную резолюцию, но затем отложила ее.

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.