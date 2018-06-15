Москва, 16 июня, 2018, 01:16 — ИА Регнум. Чат с водителем приложения «Яндекс.Такси» получил автоматический переводчик с иностранных языков, сообщила пресс-служба сервиса.

Golovinskiy.mos.ru Яндекс.Такси

Это новшество позволит иностранным туристам общаться с водителями такси без знания русского языка, перевод будет осуществляться автоматически. Заявлено, что приложение будет понимать 95 языков и, в том числе, поддерживать распознавание речи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, агрегаторы такси Uber и «Яндекс.Такси» перешли на единую базу вызовов.