Челябинск, 16 июня, 2018, 01:22 — ИА Регнум. Тюремные сроки и крупные штрафы получили за наркоторговлю в крупном размере жительницы города Копейска (Челябинская область), сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Андрей Мудреа. Колючая проволока. 1990

Решение вынесено Копейским городским судом в отношении двух местных жительниц цыганской национальности за торговлю героином, которая осуществлялась через интернет «группой лиц по предварительному сговору».

Цыганки попались на эпизоде торговали наркотиками в сентябре-октябре 2016 года. Они купили партию героина 63,72 г, часть из которого успели продать местному жителю — наркоману. В скором времени правоохранительные органы вышли на них и изъяли не менее 476,66 г героина.

«Суд назначил наказание каждой по 15 лет лишения свободы, со штрафами 400 и 450 тыс. рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая в Челябинске к тюремным срокам и штрафам приговорили членов банды наркоторговцев. У бандитов было изъято свыше 11 кг героина.