Нью-Йорк, США, 16 июня, 2018, 00:54 — ИА Регнум. Компания Apple решила устанавливать на новые iPhone более дешевые ЖК-экраны взамен OLED-дисплеев, заявил источник, знакомый с ситуацией, изданию The Wall Street Journal.

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По его словам, компания мотивирует свое решение тем, что установка дорогостоящих OLED-дисплеев негативно скажется на цене новых моделей. Официальные представители Apple от комментариев отказались.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Apple пообещала в будущем затруднить несанкционированный доступ к iPhone, в том числе и для правоохранительных органов.