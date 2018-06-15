Тирасполь, 16 июня, 2018, 00:52 — ИА Регнум. Внесение Молдавией в ООН проекта резолюции о «полном и безоговорочном» выводе российских войск, обеспечивающих мир в Приднестровской Молдавской Республике, «направлено на подрыв основ миротворческой операции в Приднестровье». Об этом заявил Первому приднестровскому телеканалу глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

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«Общеизвестно, что молдавская сторона на протяжении длительного времени ведет определенную работу против миротворческой операции. Работу в том числе и политико-информационного плана», — отметил дипломат.

Он напомнил, что ранее такие деструктивные действия предпринимались в рамках решения Конституционного суда Молдавии «о якобы незаконном присутствии миротворцев в Молдове и о возможности применения [против миротворцев] силовых инструментов».

Виталий Игнатьев подчеркнул, что на территории Приднестровья, кроме миротворческих сил, нет никакого другого военного контингента России.

«Поэтому любые попытки заявлять о том, что Молдова поддерживает миротворческую операцию, но настаивает на выводе Оперативной группы российских войск, просто необъективны. ОГРВ является частью функционирования единого механизма миротворческой операции, участвует в ротации миротворческих батальонов», — добавил глава МИД ПМР.

Никакие решения по поводу изменения формата миротворческой операции или выведения какой-то части этого миротворческого механизма, по его словам, не могут приниматься без учёта мнения и позиции народа Приднестровья.

«Мы категорически против любых действий, которые создают угрозу миру и безопасности на Днестре», — подвел итог Виталий Игнатьев.

Президент ПМР Вадим Красносельский неоднократно подчёркивал, что изменение нынешнего формата миротворческой операции и вывод российских военных с территории Приднестровья — это прямой путь к эскалации конфликта между Молдавией и ПМР.

ИА REGNUM напоминает, что Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.

26 марта 1995 года в Приднестровье прошёл референдум по поводу присутствия на территории республики российских военнослужащих. Против вывода российских военнослужащих высказались более 90% от общего числа проголосовавших.

«Стамбульские обязательства» 1999 года в части вывоза вооружений из Приднестровья, взятые Россией в контексте ДОВСЕ, но при этом носившие двусторонний российско-молдавский характер и не касавшиеся третьих стран, были выполнены досрочно еще в 2001 году. На данный момент в ПМР нет никаких вооружений, которые регулируются ДОВСЕ. Более того, в июле 2007 года РФ ввела мораторий на соблюдение ДОВСЕ в связи с тем, что договор не был ратифицирован ни одним государством — членом НАТО. А 11 марта 2015 года Россия окончательно вышла из ДОВСЕ.