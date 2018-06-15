Москва, 16 июня, 2018, 00:44 — ИА Регнум. Департамент кинематографии Минкульта РФ опубликовал список проектов, рекомендованных к получению государственных субсидий, на своем официальном сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинематограф

Господдержку по итогам питчингов получат 73 кинокартины (38 в резерве), среди которых 35 фильмов, 12 фильмов для детей, 25 дебютных проектов и один телесериал.

Среди картин, которые получат помощь от Минкульта, будут: новый фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» о событиях в Новочеркасске в 1962 году, «Один день Ивана Денисовича» Глеба Панфилова по произведению Александра Солженицына, фильм по детским воспоминаниям Валерия Тодоровского «Одесса», новая часть «Гардемаринов» Светланы Дружининой, а также телесериал «Годунов» с Сергеем Безруковым в главной роли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года в рамках кинофестиваля «Окно в Европу» прошел круглый стол на тему нынешнего положения отечественного кино и способах его финансирования.