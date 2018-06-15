Киев, 16 июня, 2018, 00:31 — ИА Регнум. Конституционная комиссия завершает работу над изменениями основного закона Украины, в которых будет зафиксирован европейский выбор страны и ее желание вступить в НАТО, заявил президент Украины Петр Порошенко 15 июня во время выступления в стенах украинского МИДа.

Рене Магритт. Попытка невозможного. 1928

Эти изменения должны сделать процесс евроинтеграции необратимым.

Напомним, ранее Порошенко заявлял, что вхождение Украины в Евросоюз является — ни много, ни мало — национальной идеей страны.

Отметим, что после преступного свержения законноизбранного президента Украины Януковича в 2014 году, в ходе которого были нарушены все мыслимые и немыслимые законы, придавать украинской конституции столь серьезное значение и говорить о необратимости того, что в ней написано, довольно наивно.