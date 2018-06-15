Кишинёв, 16 июня, 2018, 00:23 — ИА Регнум. Молдавия снова зарегистрировала в секретариате Организации Объединенных Наций проект резолюции о «полном и безоговорочном» выводе российских войск, обеспечивающих мир в Приднестровской Молдавской Республике. Об этом сообщил 15 мая на брифинге в Кишиневе глава молдавского МИД Тудор Ульяновски, передает корреспондент ИА REGNUM.

John Lodder Заноза

Ульяновски напомнил, что в прошлом году Молдавия уже пробовала продвинуть в ООН подобную резолюцию, но затем отложила ее. «Правительство не отказалось от своей инициативы», — подчеркнул министр.

Сейчас, по его словам, «прилагаются усилия для обеспечения самой широкой поддержки государств-членов ООН». «У нас уже около 10 государств, которые были соавторами проекта резолюции», — добавил чиновник, не уточнив, что это за страны. Проект резолюции, по его словам, будет рассмотрен 22 июня на Генеральной ассамблее.

Ульяновски подчеркнул, что Молдавия настаивает на выводе только одной из компонент российского миротворческого присутствия в Приднестровье — Объединенной группы российских войск (ОГРВ), но не российского ротационного контингента Совместных миротворческих сил. Власти Молдавии считают пребывание ОГРВ в Приднестровье незаконным и возмущены учениями, которые российские военные проводят вместе с приднестровской армией.

«Такое поведение представляет собой не что иное, как прямую угрозу безопасности Республики Молдова и нарушение ее суверенитета и территориальной целостности, включая конституционные положения о статусе нейтралитета и недопустимости дислокации на ее территории иностранных вооруженных сил. В контексте затянувшегося кризиса на Украине активизация военной деятельности российских войск и приднестровских силовых структур способствует усилению напряженности в этом регионе Европы», — заявил министр.

По данным молдавской стороны, «незаконное военное присутствие России» — это 1500−1700 военнослужащих ОГРВ, и около 21 тыс. тонн боеприпасов, хранящихся на складах в селе Колбасна.

«Рассмотрение проекта резолюции, предложенного Республикой Молдова впервые с момента обретения независимости, станет важным мероприятием в применении ООН превентивной дипломатии по отношению к стране и региону, где мир и безопасность подрываются отсутствием диалога, основанного на соблюдении основополагающих принципов международного права», — подвел итог молдавский министр.

Справка ИА REGNUM:

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.

«Стамбульские обязательства» 1999 года в части вывоза вооружений из Приднестровья, взятые Россией в контексте ДОВСЕ, но при этом носившие двусторонний российско-молдавский характер и не касавшиеся третьих стран, были выполнены досрочно еще в 2001 году. На данный момент в ПМР нет никаких вооружений, которые регулируются ДОВСЕ. Более того, в июле 2007 года РФ ввела мораторий на соблюдение ДОВСЕ в связи с тем, что договор не был ратифицирован ни одним государством — членом НАТО. А 11 марта 2015 года Россия окончательно вышла из ДОВСЕ.