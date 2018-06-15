Челябинск, 16 июня, 2018, 00:51 — ИА Регнум. Полумиллионный штраф заплатит ОАО «Магнитогорский хлебокомбинат» за дачу взятки чиновнику Роспотребнадзора, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

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Штраф выписан по результатам проверки. Проверяющих заинтересовал эпизод шестилетней давности. Выяснилось, что представитель комбината в июне 2012 года подарил торт главному специалисту-эксперту территориального отдела управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

Это было сделано, как отмечает надзорное ведомство, «за действия (бездействие), которые входят его в служебные полномочия, а также за общее покровительство». После проверки по этому эпизоду возбуждено административное дело о незаконном вознаграждении от имени юридического лица (часть 1 статьи 19.28 КоАП РФ).

«По результатам рассмотрения мировым судьей юридическому лицу назначен штраф в размере 500 тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине июня в Челябинской области начальник одного из отделов главного управления лесами отдан под суд за взятки.