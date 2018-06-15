Киев, 16 июня, 2018, 00:11 — ИА Регнум. Депутат Европарламента от Германии Ребекка Хармс прибыла в Киев, чтобы поучаствовать в «Марше равенства», запланированном на 17 июня, сообщило 14 июня издание Укринформ.

Артур Рэкхэм. Шабаш ведьм. Начало XX века

Политик намерена встретиться с организаторами марша и обсудить вопросы безопасности. Хармс также намерена встретиться с представителями Национального демократического института и Посольства Канады на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, Ребекка Хармс ранее опубликовала на своем сайте письмо за подписью 35 европарламентариев, которые призвали украинских политиков возглавить гей-парад в Киеве.

Читайте подробнее: Европарламент призвал Порошенко возглавить киевский гей-парад

Напомним также, что 15 июня состоялся брифинг, на котором начальник Главного управления национальной полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что гомосексуалистов будет охранять пять тысяч полицейских и военнослужащих, девять групп быстрого реагирования, две усиленные следственно-оперативные группы, конные полицейские, взрывотехники и кинологи. На улицах, прилегающих к месту проведения марша, будут организованы фильтрационные зоны с турникетами и металлоискателями.

Читайте также: На мэра Киева Кличко подают в суд за воскресный гей-парад