Лас-Вегас, США, 15 июня, 2018, 23:59 — ИА Регнум. В США неизвестный мужчина с пистолетом перекрыл движение на плотине Гувера через реку Колорадо на границе штатов Невада и Аризона, передаёт CBS News.

kerttu Пистолет в руке

Сообщается, что мужчина забаррикадировался на автомобиле. Движение по плотине оказалось перекрыто в обе стороны. На данный момент неизвестно, выдвигает ли злоумышленник какие-либо требования.

К месту происшествия направилась полиция обеих штатов. Подробности произошедшего уточняются.