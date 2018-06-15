Лондон, 15 июня, 2018, 23:51 — ИА Регнум. Глава Верховной рады Украины Андрей Парубий встретился со спикером Палаты Общин Джоном Беркоу, сообщила 15 июня пресс-служба украинского парламента на официальном сайте ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Парубий поблагодарил Великобританию за помощь инструкторов, которые тренируют украинских боевиков, а также отметил, что за последние полгода более 30 британских парламентариев посетили зону боевых действий в Донбассе.

Читайте также: ЛНР: Украинских террористов готовят иностранцы

«Для нас очень важно показать, в том числе депутатам Великобритании, что угроза Путина является глобальной. Это война не только против Украины, а и против всего свободного мира», — заявил Парубий.

По его мнению, о глобальности российской угрозы говорит никем не доказанная «химатака» на бывшего разведчика Скрипаля. При этом Беркоу отметил, что президент России «планирует дальнейшее вмешательство».

Читайте также: Скрипаль. Кто заказал убийство информационного трупа?

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшей активизации межпарламентского диалога между Украиной и Великобританией.

Напомним, что во время визита Андрея Парубия в Великобританию разразился скандал. Газета «Morning star» опубликовала статью, в которой описан нацистский бэкграунд спикера Верховной рады.

Читайте подробнее: Парубий — нацист? Лечитесь! — посольство Украины шотландским депутатам