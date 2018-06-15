Москва, 15 июня, 2018, 23:46 — ИА Регнум. В матче сборных Испании и Португалии Криштиану Роналду забил три великолепных гола. Как сообщало ИА REGNUM, матч закончился со счётом 3:3.

(сс) Анна Нэсси soccer.ru Криштиану Роналду

На сегодня Криштиану Роналду забил 84 гола в национальной команде и догнал легендарного венгерского нападающего Ференца Пушкаша. Они лидируют в списке лучших бомбардиров европейских сборных. Впрочем, уже скоро Криштиану Роналду наверняка обгонит венгра. А лучшим международным бомбардиром остаётся иранец ИА REGNUM из Ирана, который смог забить за свою сборную 109 мячей. Но Криштиану Роналду имеет все шансы обогнать и его.

Кроме того, португалец всего четвёртый игрок в истории, которому удавалось забивать голы на четырёх чемпионатах мира. Кроме него в этом достойном списке отметились немцы Уве Зеелер и Мирослав Клозе и бразилец Пеле. Как тут ни вспомнить сегодняшние слова бразильского нападающего Неймара: «Я — лучший игрок в мире, потому что Роналду и Месси с другой планеты».