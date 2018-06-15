Донецк, 15 июня, 2018, 23:40 — ИА Регнум. Военнослужащие Донецкой Народной Республики уничтожили огневые точки ВСУ, с которых 15 июня производился обстрел населённого пункта Горловка, сообщили в оперативном командовании ДНР.

ИА Красная Весна

Как уточняется, ответный огонь по позициям украинских силовиков был произведён из вооружения, не запрещённого Минскими соглашениями.

Напомним, ранее сегодня мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела украинскими войсками северной части города получила многочисленные ранения мирная жительница 1939 года рождения.