Вашингтон, 15 июня, 2018, 23:40 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп создал на саммите «большой семерки» в Канаде напряженную и нервную атмосферу, сообщает 15 июня The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп.

По мнению издания, президент США напугал премьер-министра Японии Синдзо Абэ перспективой прислать ему миллионы мексиканских мигрантов, президента Франции Макрона шокировал заявлением, что «все террористы собрались в Париже», а всех вместе поверг в настоящий шок словами о том, что Крым принадлежит России.

В частности, президент США охарактеризовал ситуацию с мигрантами острой проблемой Европы и пообещал премьер-министру Японии Синдзо Абэ прислать на японские острова 25 млн мексиканцев, после чего тот захочет уйти в отставку.

Обсуждая ситуацию ядерной сделки с Ираном и террористическую угрозу, американский президент поведал президенту Франции Эммануэлю Макрону, что все террористы давно в Париже.

Издание сообщает, что лидеры «семерки» с трудом сохранили спокойствие и рационализм.

Особенно тяжело им было это делать когда Трамп обвинил в «потере Крыма» Барака Обаму, а потом заявил, что этот полуостров принадлежит России потому что там все говорят на русском языке.

Стоит отметить, что последнее заявление Трампа пресс-служба Белого дома так и не смогла внятно прокомментировать или пояснить.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит G7 проходил в Канаде 8−9 июня. Участие в нем приняли лидеры Британии, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.