Москва, 15 июня, 2018, 23:38 — ИА Регнум. Да уж, очень разная Россия предстаёт перед зарубежными гостями. Как сообщало ИА REGNUM, британское издание The Guardian неожиданно комплементарно отозвалось о Москве, высоко оценив её позитивные преображения. Меж тем в Санкт-Петербурге — два дагестанца 25-летний Исмет Г. и 24-летний Расул М. — на почве гомофобии избили двух французских геев, пытавшихся поймать такси.

Дарья Драй ИА REGNUM Сувенирная продукцая с символикой ЧМ по футболу 2018

На этот счёт, как сообщало ИА REGNUM, не поехавший на чемпионат мира защитник сборной России Роман Нойштедтер высказал непонимание, почему в России не любят геев. А вот главный тренер сборной Нигерии немец Гернот Рор заявил, что в России нет проблем с дискриминацией, также отметив русское гостеприимство. Ему вторят и сотни болельщиков, прибывших на чемпионат мира в нашу страну.

Что ж, будем надеяться, что в российской коробочке, полной контрастов, по итогу всё-таки перевесят не тёмные, а светлые тона.