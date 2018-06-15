Москва, 24 марта, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Пострадавшие в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» начали получать первые компенсационные выплаты. Об этом 24 марта сообщили в департаменте соцзащиты Москвы.

Кадр из видео

«Первые выплаты получили пострадавшие в теракте москвичи и люди из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Саратовской, Тульской, Ярославской и Смоленской областей, Удмуртской Республики, Пермского края», — сообщило ведомство в Telegram-канале.

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Атака произошла вечером 22 марта. В «Крокус Сити Холл» ворвались вооружённые люди и открыли огонь по посетителям. Затем в здании прогремел взрыв и начался пожар.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Ведомство также позднее сообщило о 137 погибших, Минздрав Подмосковья сообщил, что пострадали 180 человек.

Помощница директора группы «Пикник», перед концертом которой началась стрельба, Екатерина Кушнер также погибла во время теракта.

Силовики задержали 11 человек, в том числе четверых исполнителей атаки. Их автомобиль задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной. 24 марта дознаватели привезли подозреваемых в совершении теракта на допрос в СК.

Президент России Владимир Путин в обращении к нации объявил 24 марта днём общенационального траура по жертвам теракта.