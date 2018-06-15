Киев, 15 июня, 2018, 23:20 — ИА Регнум. До второго июля в Киеве должны выявить и проверить все брошенные автомобили, сообщили 15 июня в пресс-службе администрации города.

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Проверка начата в связи с вчерашним инцидентом, когда четверо детей подорвались на неизвестном взрывном устройстве, после того как залезли поиграться в старую «Волгу».

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Как сообщил начальник главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко, владельцем злополучной машины оказался боевик АТО 1977 года рождения. На месте взрыва были найдены фрагменты гранаты РГД-5.

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, после случившегося хозяин автомобиля сбежал и был пойман полицией в Ровненской области. Аваков считает, что боевик мог устроить взрывоопасную ловушку для того, чтобы проучить воров, ранее укравших из машины его инструменты.

Заместитель главного врача «Охматдета» Алексей Бебешко сообщил, что пострадавший мальчик находится в тяжелом состоянии. Врачи удалят осколки из брюшной полости, а затем прооперируют глаза ребенка. У трех девочек множественные проникающие взрывные ранения ног и брюшной полости. Их состояние стабильное.

Напомним, что тотальная нищета в сочетании с войной в Донбассе и бесконтрольным вывозом оружия и взрывчатки из так называемой «зоны АТО», привели к небывалому росту преступности на Украине. По мнению начальника Управления криминальной разведки УБОП Валерия Кура, уровень преступности в стране давно превысил девяностые годы прошлого века.