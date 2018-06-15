Мюнхен, Германия, 15 июня, 2018, 23:07 — ИА Регнум. Полицейские Мюнхена задержали молодого человека, подозреваемого в нападении с ножом, от которого погила девушка и еще три человека были ранены, сообщает 15 июня газета Bild.

Mr Seb Нож

По информации издания, в совершении этого преступления подозревается 19-летний молодой человек Лион К.

Ранее, 15 июня, он смертельно ранил ножом 25-летнюю Софию С., которая позже скончалась в больнице.

Кроме того, подозреваемый ранил еще троих человек, среди которых его мать и младший брат. Мотивы этого преступления выясняются полицейскими.

Ранее правоохранители уже заявили, что категорически отрицают версию теракта.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня в Мюнхене неизвестный с ножом нанес ранения четверым людям и скрылся с места происшествия.