Киев, 15 июня, 2018, 22:54 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины разослала письмо провайдерам с требованием заблокировать 181 интернет-ресурс, в том числе официальные страницы органов власти Крыма. Об этом 15 июня сообщает «Страна.ua» со ссылкой на экземпляр документа.

Olli Henze Блокировка

Сообщается, что в списке на запрет также значатся официальные интернет-сайты Донецкой и Луганской народных республик и сайт Украинского народного трибунала в Донецке.

Кроме этого, СБУ требует заблокировать целый ряд сайтов российских информагентств и все поддомены платёжного сервиса Webmoney.

Как уточняет агентство, из письма СБУ следует, что ресурсы блокируются во исполнение указа президента Украины Петра Порошенко о санкциях против России.