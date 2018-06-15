Санкт-Петербург, 15 июня, 2018, 22:53 — ИА Регнум. Сборная Испании получила преимущество в матче с командой Португалии, проходящем в рамках чемпионата мира по футболу-2018.

(сс) astique Испанские футбольные фанаты

Испанские футболисты вырвались вперед после третьего гола, забитого в ворота португальской сборной на 58-й минуте игры.

Отличился Начо Фернандес, изменивший баланс счета на 3:2 в пользу сборной Испании.

Напомним, предыдущие два гола забил Диего Коста, поразивший ворота сборной Португалии на 24-й и 55-й минутах.

В сборной Португалии дублем отметился Криштиану Роналду, забивший первый гол с пенальти на четвертой минуте матча.

Как сообщало ИА REGNUM, национальные сборные Испании и Португалии сошлись в матче группового этапа ЧМ-2018 на поле «Санкт-Петербург Арены».