Климкин: Украина должна испортить России праздник футбола
Киев, 15 июня, 2018, 22:34 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что его страна просто обязана испортить России праздник футбола. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает агентство «Украинские новости».
По словам Климкина, украинские власти пытаются организовать некие акции, которые бы информировали иностранных болельщиков, устремившихся в Россию на чемпионат мира по футболу, об украинцах, томящихся в российских тюрьмах.
«Мы сейчас пытаемся планировать акции таким образом, чтобы каждый фанат, который едет в Россию, увидел портреты Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко», — сказал Климкин.
Глава украинского МИД подчеркнул, что «футбольный праздник мы им должны испортить».
Напомним, ранее Климкин активно призывал украинских граждан ни в коем случае не ехать в Россию на чемпионат мира по футболу.
Более того, все украинские телеканалы отказались от трансляции матчей чемпионата мира по футболу. Администрации каналов сослались на то, что у них просто нет денег, чтобы купить права на трансляции.