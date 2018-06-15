Киев, 15 июня, 2018, 22:34 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что его страна просто обязана испортить России праздник футбола. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает агентство «Украинские новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Мальчиш-плохиш

По словам Климкина, украинские власти пытаются организовать некие акции, которые бы информировали иностранных болельщиков, устремившихся в Россию на чемпионат мира по футболу, об украинцах, томящихся в российских тюрьмах.

«Мы сейчас пытаемся планировать акции таким образом, чтобы каждый фанат, который едет в Россию, увидел портреты Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко», — сказал Климкин.

Глава украинского МИД подчеркнул, что «футбольный праздник мы им должны испортить».

Напомним, ранее Климкин активно призывал украинских граждан ни в коем случае не ехать в Россию на чемпионат мира по футболу.

Более того, все украинские телеканалы отказались от трансляции матчей чемпионата мира по футболу. Администрации каналов сослались на то, что у них просто нет денег, чтобы купить права на трансляции.