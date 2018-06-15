Пекин, 15 июня, 2018, 22:05 — ИА Регнум. В ответ на действия американской администрации Госсовет Китайской Народной Республики вводит пошлину в 25% на импорт 659 наименований товаров, поступающих в страну из США, сообщается 15 июня в официальном заявлении министерства финансов КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

В тексте заявления уточняется, что новые пошлины касаются товаров из США на общую сумму порядка 50 млрд долларов.

«В соответствии с «Законом о внешней торговле КНР» и другими законодательными актами, комитет по таможенным тарифам Госсовета КНР принял решение ввести ввозную пошлину на 659 наименований товаров, импортируемых из США, объемом около 50 миллиардов долларов», — указано в сообщении минфина КНР.

Новая таможенная пошлина начнет действовать с 6 июля и коснется 545 наименований товаров на сумму 34 млрд долларов. Дата действия новых пошлин на оставшиеся 114 наименований будет опубликована несколько позже.

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Как сообщало ИА REGNUM, внешнеэкономическая политика президента США Дональда Трампа фактически означает экономическую войну против подавляющего большинства торговых партнеров Вашингтона, причем это касается как Китая, так и стран Евросоюза.