Москва, 15 июня, 2018, 22:08 — ИА Регнум. Следственный комитет Российской Федерации передал в суд дело гражданина Украины Романа Терновского, который вел на Украине и в России антироссийскую деятельность, сообщил 15 июня официальный сайт ведомства.

Kakprosto.ru

Следствие установило, что в 2015—2016 годах Терновский был связан с экстремистской организацией «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), изготавливал атрибутику с ее символикой, а также участвовал в блокаде транзита российских фур через территорию Украины.

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Терновский также причастен к срыву мероприятий в честь Дня России, которые должны были пройти в Генконсульстве РФ в Харькове в июне 2016 года.

Напомним, Терновский был задержан в Ростове-на-Дону в октябре 2017 года.