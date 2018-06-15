Москва, 15 июня, 2018, 21:53 — ИА Регнум. Мужчина пострадал в результате падения под поезд на Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в службе безопасности столичной подземки.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна

Инцидент произошёл около 20:40 на станции «Новокузнецкая». По информации агентства, пассажир по неосторожности упал на пути под прибывающий состав. Машинист применил экстренное торможение, однако поезд накрыл потерпевшего.

Сообщается, что к 21:00 мужчину извлекли с путей, в результате инцидента пострадавший лишился руки.

В микроблоге метрополитена в Twitter сообщается, что на Замоскворецкой линии были временно увеличены интервалы движения поездов из-за происшествия с пассажиром. В настоящее время движение введено в график.