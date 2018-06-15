Екатеринбург, 15 июня, 2018, 21:59 — ИА Регнум. Террорист Олег Сенцов, которого Украина считает политическим заключенным, за время голодовки в российской тюрьме поправился на два килограмма, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 15 июня в эфире екатеринбургского «Четвертого канала».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Савченко

«Его состояние здоровья сегодня удовлетворительное, он каждый день… получает капельницы с полным набором всех необходимых питательных веществ: белков, витаминов. И в весе он не только не потерял, но и на 2 кг прибавил», — рассказала правозащитница.

Напомним, 15 июня уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова приехала в Салехард, где отбывает 20-летний срок заключения террорист Сенцов. Нарушив предварительные договоренности, Денисова потребовала немедленной встречи с осужденным, но была выпровожена за пределы колонии. Позже представитель украинской стороны опубликовала видеообращение, в котором обвинила российские власти в том, что они не пускают ее к Сенцову.

Напомним также, что Олег Сенцов голодает с 14 мая.

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