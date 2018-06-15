Лиссабон, 15 июня, 2018, 21:27 — ИА Регнум. Депутаты парламента Португалии одобрили легализацию употребления марихуаны, сообщает 15 июня агентство RT.

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За легализацию употребления каннабиатов проголосовали почти все фракции. Против выступили депутаты, принадлежащие к либеральной партии «Демократический и социальный центр».

Законопроект предполагает, что «курить травку» можно по рецепту, выписанному врачом.

Пока неясно, как сработает оговорка в законопроекте, гласящая, что лекарства на основе каннабиса можно назначать только в тех случаях, когда применение других препаратов противопоказано или бесполезно.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению ряда экспертов, статистика свидетельствует о росте преступности в странах, легализовавших употребление тех или иных наркотиков.