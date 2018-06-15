Вашингтон, 15 июня, 2018, 21:27 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп считает несправедливым решение суда об аресте бывшего главы его избирательного штаба Пола Манафорта. Об этом он написал 15 июня в своем микроблоге в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон и Дональд Трамп

«Какой жёсткий вердикт для Пола Манафорта, который представлял Рональда Рейгана, Боба Доула и многие другие ведущие политические фигуры и кампании. Не знал, что Манафорт был главой банды. А что насчёт Коми, изворотливой Хиллари и всех остальных», — написал глава Белого дома.

Напомним, ранее сегодня суд в США постановил избирать для Пола Манафорта меру пресечения в виде заключения под стражу. Накануне спецпрокурор Роберт Мюллер заявил, что Манафорт пытался оказать давление на свидетелей по его делу.

Пол Манафорт и его бизнес-партнёр Рик Гейтс, в числе прочего, обвиняются в заговоре против США и сокрытии лоббистской деятельности в интересах Украины.