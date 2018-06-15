Берлин, 15 июня, 2018, 22:22 — ИА Регнум. Футболистам-геям не стоит оглашать свою сексуальную ориентацию, — заявил Роман Нойштедтер в своём интервью газете DIE WELT, 15 июня.

Olaf Kozany Роман Нойштедтер

«Футболистам-геям не стоит оглашать свою сексуальную ориентацию. Такая публикация может стоить игрокам карьеры. Я думаю, что общество и люди еще не готовы. Если сегодня профессиональный футболист заявит, что он гей, реакции на стадионах, вероятно, будут экстремальными», — сказал бывший игрок немецкой команд «Шальке 04» и «Боруссия Мёнхенгладбах» Роман Нойштедтер.

У многих людей предвзятое отношение к геям, считает футболист, они думают, раз гей, значит слабый. Это, конечно, вздор. Гей-профессионал может играть и делать подкаты так же, как и любой другой футболист, уверен Нойштедтер. Они привыкли даже больше, чем другие футболисты, противостоять давлению со стороны средств массовой информации и болельщиков.

«Мы должны, наконец, понять, что гомосексуализм — это самая нормальная вещь в мире», — такое мнение высказал футболист в своём интервью журналу die Welt

ИА REGNUM напоминает, два года назад, после получения российского гражданства, Роман Нойштедтер впервые выступил за сборную России на чемпионате Европы по футболу. В этот раз, однако, он не примет участия в турнире. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов решил не включать Романа Нойштедтера в сборную.

На своей странице в Twitter Роман прокомментировал свое отсутствие в окончательной заявке сборной России на чемпионат мира (ЧМ) в 2018 г.

«К сожалению, тренер решил не включать меня в окончательную заявку на ЧМ, — написал Нойштедтер. — Конечно, я шокирован и разочарован».