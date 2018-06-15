Санкт-Петербург, 15 июня, 2018, 21:21 — ИА Регнум. Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш на послематчевой пресс-конференции в Санкт-Петербурге обратился к американской компании Nike, которая ранее из-за санкций США против Ирана отказалась выполнять контракт и предоставлять спортивную экипировку иранским футболистам, сообщает 15 июня корреспондент ИА REGNUM.

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Кейруш призвал компанию Nike не смешивать футбол с политикой и позволить молодым иранцам из национальной сборной просто играть в футбол.

По словам представителей Nike, компания приостановила сотрудничество с иранской сборной в связи с объявлением об ужесточении режима санкций США против Ирана.

Напомним, в своем первом матче на стадионе в Петербурге сборная Ирана победила команду Марокко со счетом 1:0 в групповом матче чемпионата мира.