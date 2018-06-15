Москва, 15 июня, 2018, 21:13 — ИА Регнум. Гости Москвы, футбольные фанаты и покупатели в недоумении — возможно, официальный магазин атрибутики ФИФА, который находится в ГУМе, возле Кремля, нарушает закон «О защите прав потребителей», передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

Ольга Зенькович ИА REGNUM У фанатов большой выбор сувениров

Первое, с чем сталкивается покупатель при посещении магазина, — неопределенность с ценами: на стендах с товарами ценники практически отсутствуют. Кепки, значки, футболки, блокноты, кружки, мячи, «Забиваки», чехлы на IPhone и так далее, вот оно, рядом, руку протяни, но понять их реальную стоимость непросто.

Ольга Зенькович ИА REGNUM У фанатов большой выбор сувениров

«Покупатели спрашивают, но я не знаю, почему так», — сказала сотрудница магазина, организованного по принципу мини-маркета.

Но даже если повезло и желаемый товар имеет ценник, то главный сюрприз ожидает на кассе — реальная стоимость покупки может сильно отличаться. Например, если вы считаете, что кепка с символикой чемпионата мира по футболу в России стоит, как указано, 1900 рублей, не верьте, в чеке сумма будет иная — 2300 (ООО «Мегалайсенз энтертейнмент»).

Ольга Зенькович ИА REGNUM Можно найти шарф любимой команды. А вот цену — нет

Цену на футбольный мяч корреспонденту обнаружить так и не удалось. Но если вы захотите его купить, стильный такой, в коробке, знайте, что он стоит 13 900 рублей. Об этом вам сообщат только на кассе, — конечно, это мяч непростой, чипированный, с историей, помнит, кто и где его пинал.

Ольга Зенькович ИА REGNUM «Те самые бесценные мячи»

Но кто ж откажется от памятных сувениров, тем более что попасть в магазин непросто — надо отстоять очередь, в магазин пускают по 15 человек, да и мундиаль будет длиться месяц. А некоторым надо еще и до Москвы на самолете долететь, на поезде доехать.