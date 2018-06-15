Екатеринбург, 15 июня, 2018, 21:11 — ИА Регнум. Уполномоченная по правам человека при президенте Российской Федерации Татьяна Москалькова рассказала о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает в российской тюрьме наказание за организацию террористической ячейки и подготовку теракта на территории Крым. Об этом Москалькова рассказала в интервью екатеринбургскому «Четвертому каналу».

Antonymon Олег Сенцов

По словам Москальковой, объявивший голодовку Сенцов, с его разрешения, каждый день получает капельницу с полным набором всех необходимых питательных веществ, белков и витаминов.

Также Москалькова добавила, что Сенцов не только не потерял, но и прибавил в весе два килограмма.

Напомним, Сенцов был приговорён к 20 годам тюрьмы и отбывает этот срок в салехардской колонии, более известной как «Белый медведь». Свой срок Сенцов получил в 2015 году за организацию террористических актов в Крыму.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, находящихся в российских тюрьмах. Уже через две недели голодовки он согласился на поддерживающую терапию, и за его состоянием следят медики.