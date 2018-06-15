Бразилиа, 15 июня, 2018, 21:11 — ИА Регнум. Постройка первой отечественной атомной субмарины для ВМС Бразилии отложена на шесть лет, сообщает 15 июня бразильское издание Poder Naval со ссылкой на заявление командующего ВМС адмирала Эдуардо Бацеллара Лил Феррейры.

Marinha do Brasil Бразильская подводная лодка

По информации издания, теперь бразильский военно-морской флот получит первую атомную субмарину отечественной постройки не ранее 2029 года. Ранее это было запланировано на 2023 год.

Кроме того, издание утверждает, что на такой же срок отложено начало строительства береговой инфраструктуры, необходимой для обслуживания и базирования атомных субмарин.

Тем не менее, бразильские военные моряки уже получили новые и отремонтированные объекты для ремонта и техобслуживания дизель-электрических подводных лодок.

Напомним, сейчас подводный флот Бразилии имеет в боевом составе пять дизель-электрических подводных лодок типа «Тупи» проекта Type 209, которые базируются недалеко от Рио-де-Жанейро на базе Альмиранте Кастро э Сильва.

Стоит отметить, что в конце 2014 года Бразилия опубликовала программу перевооружения своего подводного флота, согласно которой к 2047 году он должен насчитывать 15 дизель-электрических и шесть атомных субмарин.

На реализацию этой программы власти Бразилии планировали потратить 12,5 млрд долларов.