Донецк, 15 июня, 2018, 21:04 — ИА Регнум. Во время обстрела украинскими войсками северной части Горловки ранена мирная жительница, заявил мэр города Иван Приходько, сообщило 15 июня агентство «ДАН».

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"Примерно в 18:00 в результате обстрела Зайцево (поселок на севере Горловки — ИА REGNUM ) из АГС получила ранение женщина 1939 года рождения», — рассказал глава города.

Пострадавшая получила осколочные ранения головы, шеи, груди и конечностей.

Ранее пресс-служба оборонного ведомства ДНР заявила, что за прошлую неделю от рук украинских бандитов погибли два человека, тринадцать получили ранения.

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