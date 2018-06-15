Москва, 15 июня, 2018, 20:51 — ИА Регнум. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков не согласился с утверждением президента США Дональда Трампа о том, что его предшественник Барак Обама «потерял» Крым.

ИА REGNUM Крым вместе с Россией

«Крым «потерял» не Обама — его потерял нынешний киевский режим, так как крымчане не захотели после переворота остаться в составе Украины», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

В то же время, отметил Пушков, «в том, что Крым — русский, Трамп прав». По мнению сенатора, нынешний глава Белого дома «ощущает ситуацию лучше многих в США и Европе».

Напомним, ранее сегодня Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Барак Обама «потерял Крым», потому что российский лидер Владимир Путин его «не уважал».

Накануне в американских СМИ со ссылкой на источники появилась информация о том, что Дональд Трамп во время ужина с лидерами G7 на саммите в Канаде назвал Крым российским регионом, аргументировав это тем, что жители полуострова говорят на русском языке. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отказалась подтвердить или опровергнуть эти сообщения.