Тбилиси, 15 июня, 2018, 21:24 — ИА Регнум. Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии выполнит проект «Боржоми — музейный город», в рамках которого будут реставрированы пять исторических зданий XIX и начала XX века, сообщает 15 июня издание «Новости-Грузия» со ссылкой на министерство культуры и спорта.

С. М. Прокудин-Горский Упаковывание «Боржома» в ящики

По данным ведомства, все объекты станут частью единого музейного комплекса. В городе планируется организовать работу пяти музеев: прикладного искусства, индустриального наследия, истории минеральной воды «Боржоми», дворец-музей и исторический музей Боржомского края.

Напомним, Боржоми — город-курорт на юго-западе Грузии. Он знаменит своей одноименной минеральной водой, которая занимает первое место по объему экспорта из Грузии.

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