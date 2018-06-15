Чебоксары, 15 июня, 2018, 20:37 — ИА Регнум. В столице Чувашии будет определён проектировщик газовых сетей в посёлках Заволжья. Выбраны три территории — посёлки Северный, Октябрьский и улица Санаторная. В целом на разработку документации предусмотрено около 14,4 млн рублей из муниципального бюджета Чебоксар. Соответствующие аукционы опубликованы сегодня, 15 июня, на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Вентиль на газовой трубе

Объявлены электронные аукционы по разработке проектной и рабочей документации для строительства внутрипоселковых газораспределительных сетей. Данные работы предполагают проектирование строительства распределительных газопроводов среднего и низкого давления.

Речь идёт о нескольких территориях. На проектирование газовых сетей по улице Санаторная (рядом с санаторием «Чувашия») выделяется 2 113 139 рублей 84 копейки, посёлка Октябрьский — 6 758 463 рублей 62 копейки, посёлка Северный — 5 509 877 рублей. Средства предусмотрены в муниципальном бюджете Чебоксар в рамках государственной программы «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» (подпрограмма «Газификация Чувашской Республики»).

Заказчиком выступает управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары. Проектную работу должны будут завершить до 31 января 2019 года, включая получение государственной экспертизы.

Напомним, в мае был определён подрядчик по разработке проектной и рабочей документации: «Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос. Сосновка». В ходе торгов цена снизилась более чем в три раза: с 14,94 млн рублей до 4,63 млн рублей. Победителем стало ООО «Удмуртрегионгаз», созданное в феврале 2015 года физлицом — Анастасией Масловой.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сдерживающим фактором в реализации инвестиционного проекта по газификации Заволжья являются долги муниципалитетов и теплоснабжающих организаций за газ. В мае отмечалось, что сумма превысила 1,46 млрд рублей и выросла относительно 2017 года на 37,2%.