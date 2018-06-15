Москва, 15 июня, 2018, 20:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пропустит встречу сборных России и Египта в рамках чемпионата мира по футболу, которая пройдёт 19 июня в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru На церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года

По его словам, у президента «пока не получается» вписать поездку на футбольный матч в свой рабочий график.

По информации пресс-службы Кремля, 19 июня Владимир Путин посетит Белоруссию для участия в заседании Высшего госсовета Союзного государства и переговоров с президентом республики Александром Лукашенко.

Напомним, в первом матче ЧМ-2018 сборная России одержала победу над сборной Саудовской Аравии с разгромным счётом 5:0. В телефонном разговоре с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым президент выразил багодарность футболистам и попросил «так играть и дальше».