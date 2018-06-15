Тбилиси, 15 июня, 2018, 20:39 — ИА Регнум. В Грузии ужесточат правила перевозки школьников из-за трагических событий, в результате которых погибли дети, сообщает 15 июня издание «Новости-Грузия» со ссылкой на министра образования и науки Лию Гигаури.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

По её словам, ведомство уделяет большое внимание экскурсиям, как элементу образовательного процесса. Вместе с тем будут повышаться требования к перевозкам.

Согласно новым нормам, школы должны будут получать от транспортной компании документы о квалификации водителя, а также подтверждение об исправности транспортного средства.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня на перевале Гомбори в регионе Кахети на востоке Грузии в ущелье упал автобус, в котором находились ученики шестого класса тбилисской школы. В результате происшествия погибли четыре человека, еще 20 пострадали.