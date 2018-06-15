Берлин, 15 июня, 2018, 20:40 — ИА Регнум. Медикаментозное лечение синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) будет назначаться в Германии не только в случаях тяжёлых нарушений поведения ребёнка, но и при отклонениях средней тяжести, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Цитата из м/с «Маша и Медведь». реж Олег Кузовков. 2009. Россия Кошмар

Раньше при среднем дефиците внимания и излишней импульсивности детям в Германии прописывали поведенческую терапию, сейчас ситуация должна измениться. Команда экспертов выпустила новое руководство, на основании которого доктора будут назначать лечение СДВГ.

Эксперты считают, что такие препараты, как «Риталин», должны быть доступны детям для эффективной и своевременной помощи в борьбе с расстройством внимания и гиперактивностью. Рекомендации в скором времени выходят в тираж. Редакция SZ получила экземпляр для ознакомления.

В Германии, по статистике за 2014 год, 72% из 259 тыс. детей, больных «синдромом дефицита внимания», получали психостимуляторы из метилфенидата. В совокупности за год врачи назначали до 1,8 тонны препарата, главным образом детям. В настоящий момент количество детей с диагнозом СДВГ значительно увеличилось.

«Риталин» — это лекарственное средство, стимулирующее центральную нервную систему. Его основной компонент — «Метилфенидат». По своему фармакологическому действию и составу он напоминает наркотическое вещество «Амфетамин», который считается мощным стимулятором. В отличие от него, «Риталин» обладает более мягким действием. В России, так же как во многих других странах, «Риталин» запрещен и изъят из оборота лекарственных средств, поскольку вызывает зависимость.

Для сравнения: краткая история применения «Амфетамина» (более сильного аналога «Риталина»). Основным компонентом обоих препаратов является «Метилфенидат», который был синтезирован в 1887 году в Германии румынским химиком Лазэром Еделяну. Психоактивные свойства «Метилфенидата» были обнаружены американским биохимиком Гордоном Аллесом.

«Амфетамин» в виде таблеток и соли поступил в продажу в 1937 году. Его рекламировали как средство для лечения нарколепсии, болезни Паркинсона, депрессии, а также для похудения. Во время Второй мировой войны США и Великобритания снабжали своих военнослужащих «Амфетамином» в таблетках. В армиях Германии и Японии использовали аналогичный препарат с названием «Метамфетамин».

В послевоенные годы объёмы производства «Амфетамина» начали резко расти. Вред от бесконтрольного употребления «Амфетамина» стал очевиден уже к началу 1960-х годов. Единичные случаи «амфетаминовых психозов» с характерными параноидными симптомами регистрировались ещё в 1930-х годах, а уже в 1958 году была убедительно доказана связь этих симптомов с приёмом препарата. Примерно в это же время стало понятно, что «Амфетамин» вызывает сильную психологическую зависимость.

Необходимо подчеркнуть, что симптомы расстройства должны появляться на первых годах жизни, до исполнения 8 лет. По мнению специалистов, основными признаками СДВГ считаются такие симптомы: «Ребенок не может сосредоточиться, делает много ошибок, невнимателен. Ему трудно долго находиться в сосредоточенном состоянии как при выполнении заданий, так и во время игр. Он легко отвлекается на посторонние стимулы. Не может довести начатое дело до конца. Слушает, но кажется, что не слышит. Избегает заданий, требующих усидчивости. Часто теряет карандаши, книги, рабочие инструменты, игрушки. Малыш неспособен усидеть на одном месте. Много нецеленаправленно бегает, прыгает, крутится. Не может тихо сидеть, не играет в спокойные игры. Начинает отвечать, не подумав и даже не дослушав вопрос. В разговоре часто прерывает, мешает. Он болтлив, импульсивен, пристает к окружающим».

Однако многие эксперты, врачи, психиатры и учёные назвали СДВГ мифом и доказывали, что такого расстройства не существует. Тобиас Банашевский, «директор Центрального института детской и юношеской психиатрии Мангейма», также ведущий автор нового руководства по лечению дефицита внимания придерживается мнения, что в случае СДВГ нельзя отказываться от медикаментозной терапии, «лекарства являются значительно более эффективным средством, чем психотерапия», — подчёркивает он. Напомним, в России рекомендуют медикаментозную терапию детям с СДВГ лишь в крайних случаях. До сих пор нет единого мнения о результативности препаратов, как нет и единой схемы приема.