Мюнхен, Германия, 15 июня, 2018, 20:16 — ИА Регнум. Один человек был смертельно ранен и еще трое серьезно пострадали в Мюнхене в результате нападения неизвестного с ножом, сообщает 15 июня Bild со ссылкой на информацию местной полиции.

Эдвард Мунк. Убийца

По данным издания, нападение произошло во второй половине дня. От смертельного ранения умерла 25-летняя девушка. Нападавший, по некоторым данным, также получил ранения, однако смог скрыться.

Еще трое участников инцидента тоже были ранены, но их жизни сейчас ничего не угрожает.

Представители полиции не рассматривают версию теракта и утверждают, что речь идет о конфликте на бытовой почве.

Причины и подробности происшествия выясняются.

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