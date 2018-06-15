Москва, 15 июня, 2018, 20:07 — ИА Регнум. Пакет законопроектов о специальных административных районах (САР) направлен на привлечение российских и зарубежных инвесторов для реализации бизнес-проектов на две российские территории: острова Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня, об этом заявил один из авторов инициативы Виктор Пинский («Единая Россия»).

Цитата из м∕ф Остров сокровищ. реж Давид Черкасский. 1988. СССР Остров сокровищ

Авторы рассчитывают на то, что принятие закона привлечет инвесторов на острова, тем более что зарегистрировать компанию там можно будет за один день.

«САРы будут более удобными для инвесторов, чем офшоры», — заверил Пинский.

Парламентарии также рассчитывают на то, что российский бизнес, который сейчас зарегистрирован на Виргинский островах или на Кипре, вернется в Россию.

Главное преимущество САРов — освобождение от налогообложения доходов, полученных компанией за границей. На деятельность, которая будет осуществляться в России, налоговых преференций участники САРов не получат.

При этом, согласно поправкам, конфидециальная информация о бенефициарах будет доступна госорганам России, а ответственность по обязательствам компании будет субсидиарной для всех ее учредителей.